Блок "Армения" заявил о многочисленных нарушениях на выборах в парламент

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блок "Армения" представит в Конституционный суд пакет документов с целью оспорить результаты досрочных выборов в парламент, прошедших 20 июня.

"В период всего избирательного процесса власти допустили многочисленные нарушения, повлиявшие на исход голосования", - заявил на заседании ЦИК представитель блока "Армения" Арам Вардеванян.

По его словам, речь идет о давлении на избирателей, призывы к насилию, применение административного ресурса.

Со своей стоны глава ЦИК Армении Тигран Мукучян заявил, что три политические силы - партия "Зартонк", блоки экс-президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна "Честь имею" и "Армения" обратились в Центризбирком с требованием признать недействительными итоги выборов.

В воскресенье ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила, набрав 53,91%.

Блок "Армения" набрал 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%.

Остальные 22 политические силы не преодолели необходимый проходной барьер.