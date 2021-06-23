Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:25Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 158+298 789

Байден предложил на должность помощника главы Пентагона эксперта по РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден предложил кандидатуру президента и генерального директора Фонда США-Россия Селесты Уолландер на пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, сообщает Axios.

"У нее есть глубокие политические знания в ключевых регионах, опыт работы в Пентагоне и послужной список талантливого менеджера и лидера. Она привнесет в эту работу отличные суждения и проверенный опыт в области оборонной дипломатии", - заявил порталу экс-сотрудник Пентагона при президенте Бараке Обаме Мишель Флурной.

Издание отмечает, что помощник министра обороны по вопросам международной безопасности обычно путешествует вместе с главой Пентагона в Европу, на Ближний Восток и в Африку.

Кандидатура Уолландер потребует подтверждения сената.

Уолландер ранее при президенте Обаме занимала должность специального помощника президента по России и Центральной Азии в Национальном совете безопасности.

США Россия Джо Байден Пентагон Селеста Уолландер

Новости

Парижский суд завершил слушания дела о предвыборной кампании Саркози

Парижский суд завершил слушания дела о предвыборной кампании Саркози

Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов

Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов
Пандемия коронавируса

В Португалии опасаются четвертой волны пандемии

Более 130 афганских военных под натиском талибов отступили в Таджикистан

Пандемия коронавируса

Меркель сделала второй укол вакциной Moderna вместо AstraZeneca

Меркель сделала второй укол вакциной Moderna вместо AstraZeneca
Пандемия коронавируса

Венесуэла может потребовать от COVAX возврата денег и закупить вакцины из РФ

Венецию и Будапешт предложили добавить к объектам ЮНЕСКО, находящимся под угрозой

Венецию и Будапешт предложили добавить к объектам ЮНЕСКО, находящимся под угрозой

Испания помиловала организаторов референдума о независимости Каталонии

Испания помиловала организаторов референдума о независимости Каталонии

США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше

Пандемия коронавируса

Бесплатную вакцинацию от COVID-19 для туристов запустили в Абу-Даби

Бесплатную вакцинацию от COVID-19 для туристов запустили в Абу-Даби
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');