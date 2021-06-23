Министерство юстиции США заблокировало ряд иранских веб-сайтов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США заявило, что заблокировало 36 связанных с Ираном веб-сайтов по обвинению в нарушении американских санкций.

"Сегодня (во вторник - ИФ) в соответствии с судебными постановлениями Соединенные Штаты конфисковали домены 33 веб-сайтов, используемых Иранским исламским союзом радио и телевидения (IRTVU), и три веб-сайта, управляемых "Катаиб Хезболлой" (военизированная шиитская группировка - ИФ) за нарушение санкций США", - говорится в заявлении Минюста.

Эти сайты, по мнению ведомства, связаны либо с дезинформационной деятельностью, либо с насильственными организациями.

СМИ отмечают, что несколько из заблокированных сайтов вернулись в сеть в течение нескольких часов с новыми доменными адресами. К ним, в частности, относятся Press TV - основной англоязычный спутниковый телеканал иранского правительства, и Al Alam, его арабоязычный эквивалент.

Отношения между Ираном и США обострились при администрации Трампа, особенно после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действия - соглашения, заключенного в 2015 году. Затем Вашингтон вернул экономические санкции против Ирана.