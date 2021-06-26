Несколько беспилотников со взрывчаткой подорвались в иракском Курдистане

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Три начиненных взрывчаткой беспилотника нанесли в ночь на субботу удары по северо-восточным предместьям города Эрбиля в иракском Курдистане, сообщает информационная служба Rudaw.

По ее данным, один беспилотник упал и взорвался в нескольких километрах от места, где ведется строительство консульства США в Эрбиле. При падении еще одного беспилотника взрывное устройство не сработало.

Нанесен материальный ущерб, о жертвах и пострадавших не сообщается, отмечает Rudaw.

Ответственности за атаку пока на себя не взяла ни одна группировка.