Автомобиль врезался в ворота посольства РФ в Минске

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Водитель протаранил металлическое ограждение посольства Российской Федерации и попытался скрыться, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в Telegram.

"Инцидент произошел сегодня вечером на улице Нововиленской, 1А. 35-летний мужчина на автомобиле "Форд" на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.



На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следственно-оперативная группа, а также саперно-пиротехническая группа. Проводится проверка.