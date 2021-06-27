Поезд "Санкт-Петербург - Сухум" из-за аварии остановили в Гудауте

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Абхазии из-за аварии на железной дороге в Гагрском районе, поезд "Санкт-Петербург - Сухум" остановлен в Гудауте, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Согласно сообщению, выехать по маршруту не смог также туристический поезд "Туапсе - Гагра". Он находится на железнодорожной станции в Гагре.

"У составов оперативно организовано дежурство двух пожарных машин, двух автоцистерн с питьевой водой, двух машин скорой медицинской помощи, а также спасателей в количестве 20 человек. Пассажирам, опаздывающим на авиарейсы из аэропорта города Сочи, предложено пересесть на автомобильный транспорт для дальнейшей доставки в аэропорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте стоянки поездов побывали вице-премьер Кристина Озган и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

"Определен перечень первоочередных мер по обеспечению безопасности пассажиров", - сообщает МЧС.

Как сообщалось ранее, в субботу вечером поезд Москва - Сухум, в котором было более 500 пассажиров, столкнулся с экскаватором, который был задействован в очистке прилегающей к железнодорожным путям территории. Отмечается, что в результате аварии никто из пассажиров поезда не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения. Движение было остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера.