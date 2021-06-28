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Президент Эстонии стала всемирным защитником прав женщин и детей в ООН

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Находящаяся с рабочим визитом в США президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в понедельник с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщила пресс-служба главы государства.

После встречи президент Эстонии и генсек ООН сообщили, что Кальюлайд в предстоящие два года будет "всемирным защитником прав женщин и детей".

"Генеральный секретарь ООН назначил президента Эстонии Керсти Кальюлайд Глобальным защитником каждой женщины, каждого ребенка. Это первое в своем роде назначение направлено на повышение осведомленности во всем мире о Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи Кальюлайд и Гутерриш обсудили приоритеты Эстонии как председателя Совета Безопасности, которым она в настоящее время является.

В ходе беседы стороны коснулись также вопроса снижения негативного влияния коронакризиса в различных регионах мира, а также возможности повышения темпов вакцинации.

Антониу Гутерриш ООН Эстония Керсти Кальюлайд

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