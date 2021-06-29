Республиканцы выступили против законопроекта о конкуренции США с КНР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Республиканцы в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США заявили в понедельник, что выступают против ряда положений законопроекта демократов о конкуренции с Китаем.

Пресс-секретарь старшего республиканца в комитете Майкла Маккола заявил, что они выступают против "Закона об обеспечении глобального лидерства и вовлеченности Америки", который комитет планирует рассмотреть в среду.

"В основном это просто законопроект об обмене сообщениями", - сказал он.

Представители двух партий выступают за жесткий подход к Китаю, однако расходятся во мнениях по мерам воздействия на Пекин. Например, республиканцы возражают против положений законопроекта демократов, которые разрешали бы финансирование климатических инициатив Пекина.

Республиканцы также заявляют, что проект предусматривает слишком много исследований, в результате будет упущена возможность предпринять значимые действия в ближайшем будущем. Это касается, в частности, ужесточения контроля над экспортом технологий и регулирования доступа к некоторым конфиденциальным персональным данным.

Сенат американского Конгресса 8 июня большинством голосов принял свой законопроект по Китаю, направленный на увеличение производства полупроводников в США и развитие искусственного интеллекта и других технологий в условиях растущей конкуренции со стороны Китая.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер завил: "Предпосылка проста: если мы хотим, чтобы американские рабочие и американские компании продолжали лидировать в мире, правительство должно инвестировать в науку, фундаментальные исследования и инновации, как мы это делали спустя десятилетия после Второй мировой войны. Тот, кто выиграет гонку за технологии будущего, станет мировым экономическим лидером с глубокими последствиями для внешней политики и национальной безопасности".

Лидер сенатского республиканского меньшинства Митч Макконнелл со своей стороны сказал, что "принятие этого закона не может быть последним словом Сената о нашей конкуренции с Китаем".

Законопроект предусматривает выделение $190 млрд на укрепление технологий и исследований в США, и, отдельно, около $50 млрд на активизацию исследований и увеличение производства полупроводников и телекоммуникационного оборудования в США.