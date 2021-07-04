Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 04.07В России 5 610 941+25 142В мире 183 459 394+375 056

Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ США с Днем Независимости, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на президентскую пресс-службу в воскресенье.

"Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что сегодня Белоруссия и США реализуют ряд значимых проектов - от экономических до гуманитарных - в общих интересах и взаимно обогащая друг друга.

"Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений", - подчеркнул он.

В июне США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.

США Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Не менее 45 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах

Что произошло за день: воскресенье, 4 июля

Папа римский госпитализирован в Риме для проведения плановой операции

Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 29

Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 29

Талибы за день получили контроль над 13 районами Афганистана

Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров

Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров

Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 июля

Самолет Ан-2 упал на юге Казахстана

Не менее трех человек стали жертвами шторма "Эльза" на Карибах

Не менее трех человек стали жертвами шторма "Эльза" на Карибах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');