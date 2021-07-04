Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ США с Днем Независимости, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на президентскую пресс-службу в воскресенье.

"Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что сегодня Белоруссия и США реализуют ряд значимых проектов - от экономических до гуманитарных - в общих интересах и взаимно обогащая друг друга.

"Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений", - подчеркнул он.

В июне США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.