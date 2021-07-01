Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 30 июняЗаразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 531+384 746

Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре аппарата в интересах военного ведомства США, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск в рамках миссии Transporter-2 был осуществлен в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Примерно через час после запуска начался вывод всех спутников на орбиту.

Через несколько минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в восьмой раз, совершила успешную вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Ракета вывела на орбиту 85 коммерческих и государственных малых космических аппаратов, в том числе четыре для Управления космических разработок Пентагона, а также еще три спутника Starlink для пополнения создаваемой компанией SpaceX системы глобальной сети интернет-покрытия.

SpaceX Falcon 9 Starlink

Новости
Пандемия коронавируса

В Грузии отменили комендантский час, введенный в ноябре из-за COVID-19

В Грузии отменили комендантский час, введенный в ноябре из-за COVID-19

НАТО не намерено уходить из Черного моря

НАТО не намерено уходить из Черного моря

Совокупное состояние миллионеров в мире в 2020 году достигло $79,6 трлн

Совокупное состояние миллионеров в мире в 2020 году достигло $79,6 трлн

Производитель электромобилей XPeng разместит акции на $1,8 млрд

Производитель электромобилей XPeng разместит акции на $1,8 млрд

В Турцию пустят туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

В Турцию пустят туристов из РФ, привитых любой из российских вакцин

Microsoft и Google завершили шестилетнее "патентное перемирие"

В Абхазии запретили свадьбы в ресторанах

"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

В Канаде открыли новый механизм появления иммунитета против SARS-CoV-2

Bild сообщил о хакерской атаке из РФ на банки в Германии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');