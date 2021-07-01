Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре аппарата в интересах военного ведомства США, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Deployment of 3 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/MTRvmoXxyD — SpaceX (@SpaceX) June 30, 2021

Запуск в рамках миссии Transporter-2 был осуществлен в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Примерно через час после запуска начался вывод всех спутников на орбиту.

Через несколько минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в восьмой раз, совершила успешную вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Falcon 9"s first stage has landed on Landing Zone 1! pic.twitter.com/26M9Ptomg7 — SpaceX (@SpaceX) June 30, 2021

Ракета вывела на орбиту 85 коммерческих и государственных малых космических аппаратов, в том числе четыре для Управления космических разработок Пентагона, а также еще три спутника Starlink для пополнения создаваемой компанией SpaceX системы глобальной сети интернет-покрытия.