Обмен пленными прошел в Сирии при участии представителей РФ и Турции

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Обмен пятерых сирийских военных на пятерых членов незаконных вооруженных формирований состоялся в пятницу при участии представителей России и Турции, сообщило Минобороны РФ.

Это произошло в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. Обмен был организован Россией и Турцией при участии правительства Сирии, представителей министерств обороны России и Турции.

В качестве наблюдателей при обмене присутствовали представители "Общества Сирийского Арабского Красного Полумесяца", Международного комитета Красного Креста и глава офиса спецпосланника ООН Педерсена в городе Дамаске.