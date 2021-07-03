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США начали производство новых крылатых ракет в ядерном оснащении

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - США приступают к производству новых крылатых ракет воздушного базирования, предназначенных для оснащения ядерными боеголовками, следует из контракта, заключенного ВВС США с компанией Raytheon на $2 млрд.

В рамках соглашения компания, в частности, должна произвести крылатую ракету по проекту оружейной системы Long Range Standoff (LRSO) и осуществить летные испытания.

Крылатая ракета воздушного базирования LRSO, предназначенная для оснащения ядерной головной частью, будет иметь дальность действия около 2,5 тыс. км. Планируется, что она будет принята на вооружение ВВС США до 2030 года и придет на смену предыдущей системе - ALCM. Данными ракетами будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, а также перспективные стратегические бомбардировщики B-21 Raider.

По данным Пентагона, программа LRSO направлена на разработку оружия, которое, выполняя стратегические задачи, сможет гарантированно прорывать эшелонированную систему противовоздушной обороны потенциального противника.

США Пентагон

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