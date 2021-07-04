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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
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В Казахстане суточный COVID-прирост стал наибольшим с начала пандемии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 003 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Это самый высокий с начала пандемии суточный прирост заражений. В предыдущие сутки в стране было подтверждено 2 765 случаев COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 433 931 случай COVID-19.

В республике от коронавирусной инфекции выздоровели 400 873 человека, в том числе 1594 - за последние сутки.

Казахстан коронавирус

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