Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сильнейшие лесные пожары бушуют на Кипре, власти страны называют их крупнейшими в истории, сообщает "Би-би-си". Власти страны обратились к международному сообществу за помощью.

Президент Кипра Никос Анастасиадис поблагодарил Грецию и Израиль, пообещавших выслать пожарные самолеты, также самолеты направит Италия.

В Еврокомиссии сообщают, что разрабатывают план помощи Кипру, в том числе возможность направить пожарные самолеты.

На фоне усиления ветра огонь распространяется на юге Кипра в районе Лимасола. Уже пришлось эвакуировать несколько деревень. Повреждены десятки домов, информации о жертвах не поступало.

Уже неделю на Кипре стоит 40-градусная жара. Эксперты предупреждают, что с изменением климата экстремальные температурные рекорды будут происходить все чаще.

Сейчас пожарные пытаются не допустить перехода огня в горные район страны и лес Махарес.