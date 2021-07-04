Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 03.07В России 5 585 799+24 439В мире 183 416 279+331 941

Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров

Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сильнейшие лесные пожары бушуют на Кипре, власти страны называют их крупнейшими в истории, сообщает "Би-би-си". Власти страны обратились к международному сообществу за помощью.

Президент Кипра Никос Анастасиадис поблагодарил Грецию и Израиль, пообещавших выслать пожарные самолеты, также самолеты направит Италия.

В Еврокомиссии сообщают, что разрабатывают план помощи Кипру, в том числе возможность направить пожарные самолеты.

На фоне усиления ветра огонь распространяется на юге Кипра в районе Лимасола. Уже пришлось эвакуировать несколько деревень. Повреждены десятки домов, информации о жертвах не поступало.

Уже неделю на Кипре стоит 40-градусная жара. Эксперты предупреждают, что с изменением климата экстремальные температурные рекорды будут происходить все чаще.

Сейчас пожарные пытаются не допустить перехода огня в горные район страны и лес Махарес.

Кипр

Новости

Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 июля

Самолет Ан-2 упал на юге Казахстана

Не менее трех человек стали жертвами шторма "Эльза" на Карибах

Не менее трех человек стали жертвами шторма "Эльза" на Карибах

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит Москва

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит Москва

Более 300 афганских военных под натиском талибов отступили в Таджикистан

Что произошло за день: суббота, 3 июля

Атака хакеров на поставщиков IT-услуг затронула 1 тыс. компаний

Атака хакеров на поставщиков IT-услуг затронула 1 тыс. компаний

Терпящее бедствие в Черном море украинское судно отбуксируют в Очаков

Ураган "Эльза" сформировался в Атлантическом океане и движется к США

Ураган "Эльза" сформировался в Атлантическом океане и движется к США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');