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Росатом готов к переговорам с инвесторами по проекту Балтийской АЭС

Росатом готов к переговорам с инвесторами по проекту Балтийской АЭС
Строительство Балтийской АЭС в 2013 году
Фото: Елена Нагорных/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" сообщила о своей готовности к переговорам с потенциальными инвесторами по проекту Балтийской АЭС.

"Балтийская АЭС поколения 3+ является перспективным региональным энергетическим проектом, способствующим удовлетворению спроса в базовом источнике электроэнергии без выбросов СО2, и как следствие, реализации планов ЕС по декарбонизации экономики. Рыночный интерес потенциальных инвесторов к проекту сегодня говорит о перспективах высокого спроса промышленности и населения на стабильный источник электроэнергии с предсказуемой стоимостью киловатт-часа. Госкорпорация "Росатом" остается открыта к диалогу с заинтересованными сторонами", - сообщили во вторник журналистам в "Росатоме".

Ранее компания ZE PAK, принадлежащая польскому бизнесмену Зигмунту Солорзу и венгерская группа MVM выразили интерес к проекту Балтийской АЭС в Калининграде.

"ZE PAK рассматривает множество вариантов, в том числе участие в строительстве с нуля АЭС в Польше, что, скорее всего, займет много лет. Другим вариантом может быть вложение капитала в зарубежные активы. Одним из проанализированных вариантов являются потенциальные капвложения вместе с другими партнерами, имеющими опыт в данной области, в атомную электростанцию, которая уже строится в районе Калининграда", - заявил пресс-секретарь Солорза Томаш Матвейчук, которого цитировало польское Interia.pl.

Подготовка к строительству Балтийской АЭС недалеко от Немана началась в феврале 2010 года. Балтийская АЭС - единственная российская атомная станция, в которую планируется привлечение частных инвесторов (на долю до 49%). В середине 2013 года генеральный подрядчик - концерн "Росэнергоатом" - заморозил проект в связи с поиском инвесторов.

В апреле 2016 года Александр Новак, занимавший в то время пост министра энергетики РФ, сообщал журналистам, что Россия ведет переговоры с потенциальными покупателями электроэнергии с Балтийской АЭС. "В настоящее время строительство Балтийской АЭС приостановлено. Приостановлено по причине того, что идут переговоры с покупателями электроэнергии", - говорил он, отмечая, что станция "безусловно, необходима, поскольку потребности в электроэнергии растут".

"Сейчас идут коммерческие переговоры. Потенциальными покупателями являются, безусловно, страны которые находятся здесь, сопредельные границы с Россией, с Калининградской областью. Безусловно, это в первую очередь европейский рынок", - сообщал тогда Новак.

Росатом Балтийская АЭС

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