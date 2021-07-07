Россия перебросит в Сербию "Панцири" на учения "Славянский щит"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские военные направят в октябре в Сербию комплексы противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-С" на учения, сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Бабаков.

"В этом году учение по ПВО "Славянский щит" спланировано к проведению на территории Республики Сербии в октябре. От зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил к учениям привлекаются боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Бабаков отметил, что план совместного учения предусматривает передислокацию воздушным транспортом привлекаемых сил и средств на территорию Сербии и совершение марша боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

По его словам, на учениях планируется отработать отражение ударов авиации условного противника с имитированными пусками зенитных управляемых ракет и ведение противовоздушного боя с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по ракетам-мишеням.

9 апреля заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Юрий Грехов сообщал, что российские военные направят в октябре в Сербию подразделения противовоздушной обороны на учения.

В октябре 2019 года дивизион систем С-400 и батарея зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" были переброшены военно-транспортной авиацией в Сербию и впервые приняли участие в учениях за рубежом.

Как ранее сообщалось, Сербия купила у России шесть комплексов "Панцирь-С".