Пожарные взяли под контроль возгорание после взрыва в порту Дубая

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пожарные взяли под контроль ситуацию в порту Дубая, где после взрыва начался сильный пожар, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на власти эмирата.

По их данным, пострадавших в результате взрыва и последовавшего пожара нет.

Согласно информации СМИ, взрыв прогремел на контейнеровозе, который находился в порту Джабаль-Али. Ранее поступали данные, что речь могла идти о нефтяном танкере.

Очевидцы публикуют в соцсетях видеоролики, на которых, по их словам, запечатлен момент взрыва: видно, как на фоне ночного неба образовывается огромный огненный шар.

Со своей стороны, портал Arab News опубликовал в соцсетях кадры с места происшествия. На них видно, как пожарные в порту тушат загоревшиеся контейнеры. На кадрах видны клубы дыма.