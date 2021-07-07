Пожарные взяли под контроль возгорание после взрыва в порту Дубая
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пожарные взяли под контроль ситуацию в порту Дубая, где после взрыва начался сильный пожар, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на власти эмирата.
По их данным, пострадавших в результате взрыва и последовавшего пожара нет.
Согласно информации СМИ, взрыв прогремел на контейнеровозе, который находился в порту Джабаль-Али. Ранее поступали данные, что речь могла идти о нефтяном танкере.
Очевидцы публикуют в соцсетях видеоролики, на которых, по их словам, запечатлен момент взрыва: видно, как на фоне ночного неба образовывается огромный огненный шар.
Со своей стороны, портал Arab News опубликовал в соцсетях кадры с места происшествия. На них видно, как пожарные в порту тушат загоревшиеся контейнеры. На кадрах видны клубы дыма.
#WATCH: A fire caused by an explosion within a container on board a ship at #JebelAli Port has been brought under control, no casualties, authorities have confirmed #Dubai (Video: @DXBMediaOffice) https://t.co/iTLEYvTzQq pic.twitter.com/30jXGhZvq7— Arab News (@arabnews) July 7, 2021