В Хошимине на две недели ввели локдаун из-за COVID-19

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Хошимине - самом крупном во Вьетнаме, с населением более 9 млн человек, - с пятницы начинает действовать двухнедельный режим изоляции, введенный в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщают региональные СМИ.

Жителям разрешено покидать дома только для покупок продовольствия и медикаментов, а также в чрезвычайных ситуациях. Гражданам нельзя собираться в группы более чем по два человека. На границах города выставлены полицейские блокпосты, пройти их могут лишь люди с отрицательным тестом на коронавирус.

Ранее в этом городе уже объявляли об ограничениях на поездки, однако уровень заболеваемости продолжал устойчиво расти.

Вьетнам считался примером эффективного сдерживания эпидемии, успешные результаты приписывали жестким карантинным мерам и интенсивному отслеживанию контактов заболевших. До вспышки COVID-19 в конце апреля в стране выявили менее трех тысяч случаев болезни.

На данный момент во Вьетнаме выявили уже более 24,8 тыс. случаев болезни, причем в Хошимине - свыше 9,4 тыс. Также в Хошимине разрешили людям, оказавшимся в тесном контакте с инфицированными, изолироваться дома, поскольку государственные центры для изоляции переполнены.

За время пандемии в стране зафиксированы 104 летальных исхода среди заболевших, еще 8 950 человек поправились.

Во Вьетнаме с населением примерно 96 млн человек сделаны 4 млн прививок от COVID-19. Власти, кроме закупок миллионов доз зарубежных препаратов, разрабатывают собственную вакцину. Правительство рассчитывает добиться коллективного иммунитета к концу 2021 года или в начале 2022 года.