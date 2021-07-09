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Олимпийский огонь прибыл в Токио

Олимпийский огонь прибыл в Токио
Фото: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Церемония передачи эстафеты Олимпийского огня состоялась в пятницу в Токио - в Олимпийском парке "Комадзава" в присутствии лишь ста специально приглашенных гостей лампаду приняла губернатор Токио Юрико Коике, сообщает Kyodo.

Накануне Коике заявила, что расстроена решением запретить фанатам присутствовать на Играх, но организаторы были вынуждены прибегнуть к этой мере из-за роста числа случаев заражений коронавирусом в Японии.

Ранее власти Японии приняли решение не допускать зрителей на соревнования летних Олимпийских игр из-за чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19, которое будет действовать с 12 июля по 22 августа.

Большинство соревнований этой Олимпиады будут проходить в Токио, но некоторые состоятся за пределами японской столицы. Организаторы Игр будут принимать решение о мерах для зрителей в каждом конкретном случае по итогам дискуссий с региональными властями.

Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

Токио Олимпийские игры

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