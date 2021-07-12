Причиной смерти телеоператора, избитого противниками ЛГБТ в Грузии, МВД назвало наркотики

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - МВД Грузии вечером в понедельник обнародовало предварительные данные о причинах смерти 11 июля телеоператора Лексо Лашкарава, которая повлекла волну протестов оппозиции.

Лашкарава был избит 5 июля на проспекте Руставели толпой противников проведения марша представителями ЛГБТ-сообщества. После оказания медицинской помощи его выписали из больницы.

"На основании предварительного заключения экспертов, причиной смерти Лашкарава могла стать передозировка наркотиками", - сказал на брифинге директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе. По его словам, все передвижения Лашкарава 10 июля зафиксированы городскими видеокамерами.

Он добавил, окончательное заключение будет обнародовано в ближайшее время.

Заявление Челидзе, которое транслировалось на большой монитор на проходящей перед зданием парламента акции протеста журналистов оппозиционных телеканалов, ее участники встретили свистом и негодующими выкриками. Участники акции заявляют, что данные экспертизы о смерти Лашкарава являются клеветой.