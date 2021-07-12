Документы конгресса показали, что США тратят на содержание МБР $4 млрд в год

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты ежегодно тратят на содержание личного состава и обслуживание стратегических ракетных сил наземного базирования почти $4,2 млрд, следует из бюджетных документов Конгресса.

В эту сумму не входят расходы на программу модернизации межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III.

В настоящее время в составе стратегических ядерных сил наземного базирования США насчитывается восемь эскадрилий. Каждая из них располагает 50 шахтными пусковым установками МБР Minuteman III. Расходы на содержание личного состава и материально-техническое обслуживание частей достигают $520 млн в год.

Что касается стратегических атомных подводных лодок класса Ohio (14 подлодок с баллистическими ракетами Trident II D5 и 4 подлодки с крылатыми ракетами Tomahawk), то каждая из них обходится американской казне в $190 млн в год, то есть суммарные расходы ежегодно составляют более $3,4 млрд.