Меркель пообещала Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявила о предоставлении Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

"Мы в дружеских отношениях с Украиной и желаем вместе преодолеть вызовы пандемии коронавируса. Я рада, что в борьбе с COVID мы можем пообещать, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", - заявила Меркель на совместном брифинге с Зеленским для представителей СМИ в Германии.

Меркель не уточнила, какая именно вакцина поступит на Украину.