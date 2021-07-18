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На Украине за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 229 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 241 человек, восемь летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 17 июля на Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей - 27, медработников - 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 382 человека, летальных случаев - 8, выздоровели - 241 человек", - сообщил Минздрав Украины в телеграм-канале в воскресенье утром.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Днепропетровской области(50), в Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

Всего за период пандемии на Украине заболело 2 244 49 человек, выздоровели 2 181 198 человек, летальных случаев - 52 726.

Украина коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины

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