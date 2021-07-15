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Россельхознадзор запретил ввозить из КНР более 110 тонн зараженных овощей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз в Приморье из Китая трех партий томатов и картофеля, в которых выявлены вредные карантинные объекты.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в четверг сообщила, что для исследования в рамках государственного контроля были отобраны образцы картофеля во Владивостокском морском торговом порту, а образцы свежих томатов - на складе временного хранения Полтавского терминала.

Проведенные испытательной лабораторией Приморского филиала ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений" исследования показали, что в партии картофеля выявлен карантинный для ЕАЭС объект - бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et. al.). В пробах от двух партий свежих томатов выявлен карантинный для ЕАЭС объект - вирус коричневой морщинистости томатов (Tomato brown rugose fruit virus).

Выпуск продукции запрещен. Партия картофеля весом 55,9 тонн должна быть возвращена в страну-экспортер. Две партии томатов общим весом 55,4 тонн будут уничтожены.

Приморье КНР

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