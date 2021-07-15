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Корабль Crew Dragon перестыкуют к другому порту на МКС 21 июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершат перестыковку космического корабля Crew Dragon к другому порту на Международной космической станции (МКС) 21 июля, сообщило NASA в четверг.

"Астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке сядут в космический корабль Crew Dragon около 4:30 (по Североамериканскому восточному времени) и отстыкует его от переднего порта модуля "Гармония" в 6:45. Корабль будет перестыкован к порту на стороне МКС, обращенной к космосу в 7:32", - говорится в сообщении агентства.

Перестыковка освободит порт "Гармонии" для стыковки с МКС корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, намеченной на 30 июля в рамках миссии NASA Boeing Orbital Flight Test-2. В ходе миссии будут проверяться различные способности Starliner – запуск, стыковка, возвращение в атмосферу Земли и приземление в пустыне на Западе США.

Если миссия без экипажа увенчается успехом, то NASA сможет сертифицировать Starliner и ракету Atlas V для регулярных полетов с астронавтами на борту к станции и от нее.

США НАСА NASA МКС

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