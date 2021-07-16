Гренландия прекратит выдачу лицензий на разведку нефти и газа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Гренландия прекращает выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

"Правительство Гренландии полагает, что цена добычи нефти слишком высока. Это мнение основано на экономических расчетах, но факторы влияния на климат и окружающую среду также играют центральную роль в данном решении", - отмечается в документе.

Недра острова содержат большие неизведанные запасы углеводородов. Недавнее исследование, проведенное Геологической службой Дании и Гренландии (GEUS), оценивает запасы на западном побережье острова в 18 млрд датских крон (около $2,9 млрд). Также есть вероятность открытия крупных месторождений в море восточнее побережья Гренландии.

Однако правительство решило отказаться от выдачи разрешений на проведение разведки.

"Этот шаг был предпринят ради нашей природы, ради нашего рыболовства, ради нашей туристической отрасли и для того, чтобы сфокусировать наш бизнес на потенциале устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Министр бизнеса, торговли, иностранных дел и климата Пеле Броберг заявил, что "международные инвестиции в энергетический сектор в последние годы уходят от нефти и газа к возобновляемым источникам энергии". Поэтому он считает естественным сделать упор на возможностях будущего, а не на решениях прошлого.

"Решение прекратить разведку нефти также является историей людей, которые ставят на первое место окружающую среду. Я с нетерпением жду возможности ... рассказать ее, когда буду представлять Гренландию на международном уровне", - сказал министр.

По оценкам Геологической службы США, неразведанные запасы нефти в Гренландии могут составлять 17,5 млрд баррелей, природного газа – 148 трлн кубических футов.

К настоящему времени на территории острова и вокруг не были обнаружены месторождения нефти, отмечает канадская CTVNews.

По данным издания, решение о прекращении выдачи лицензий на разведку было принято 24 июня, однако официально о нем было объявлено только сейчас.