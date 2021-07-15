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В Великобритании за сутки впервые с января выявили более 48 тыс. случаев COVID

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании зафиксировали очередной антирекорд случаев коронавируса за сутки – в стране выявили свыше 48 тысяч новых заражений COVID-19. Об этом сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на правительственные данные.

Согласно официальным данным, в стране за последние 24 часа диагностировали 48 553 случая заражений COVID-19, что является рекордным показателем с середины января. Для сравнения: накануне этот показатель составил чуть более 42 тыс., а неделю назад – около 32,5 тыс.

Более того, за последние сутки в Великобритании зафиксировали 63 летальных исхода среди людей с COVID-19, что является максимальным показателем суточной смертности с 26 марта.

Как отмечает Sky News, ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается на фоне активной вакцинации жителей. Так, 14 июля 60 374 человек получили первые дозы вакцины от коронавируса, а 185 661 сделали вторую прививку. По данным британского Минздрава, уже более двух третьих взрослого населения страны прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Несмотря на рост случаев заболевания и смертности, власти Великобритании намерены перейти к финальной стадии снятия ограничений в Англии.

"Никогда не будет идеального времени для этого шага, потому что мы просто не можем искоренить этот вирус – хотим мы этого или нет, коронавирус никуда не денется", - заявил ранее на этой неделе министр здравоохранения страны Саджид Джавид, комментируя планы правительства.

С 19 июля в Англии будет разрешено не носить маски в некоторых общественных местах, будет снято ограничение на собрания и частично отменено социальное дистанцирование. Также будут сняты ограничения на количество человек в ресторанах и ночных клубах.

Однако мэр Лондона Садик Хан в среду попросил корпорацию Transport for London (TfL) продолжить требовать от пассажиров носить маски в общественном транспорте даже после отмены в Англии ограничений.

Кроме того, с 19 июля начнут снимать ограничения и в Шотландии. По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, Шотландия перейдет к нулевому уровню ограничений, в соответствии с которым социальная дистанция сократится до одного метра, в помещении разрешат собрания до восьми человек, а в общественных заведениях – до десяти человек. Пабы и рестораны будут работать до полуночи.

В Великобритании за время пандемии коронавируса выявили более 5 млн случаев COVID-19, свыше 128 тыс. инфицированных скончались. В стране зафиксировали более 4,3 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

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