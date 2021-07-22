США отложили открытие консульства в Иерусалиме до принятия бюджета Израилем

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена решила отложить открытие консульства США в Иерусалиме до тех пор, пока новое правительство Израиля не примет бюджет, сообщает Axios со ссылкой на израильские, американские и палестинские источники.

По данным собеседников портала, палестинские официальные лица сообщили делегации Конгресса США, посетившей Рамаллу две недели назад, что консульство не будет открыто до тех пор, пока не будет принят бюджет. Источники уточняют, что, скорее всего, это произойдет в начале ноября.

Консульство занималось отношениями с палестинцами до того, как его закрыл бывший президент США Дональд Трамп. Занявший его место Джо Байден пообещал вновь открыть консульство, но ему нужно одобрение израильского правительства.

Отмечается, что консультации в госдепе по поводу возобновления работы консульства, включая вопрос о том, кто будет выполнять функции генерального консула, продолжаются и, как ожидается, займут некоторое время.

Представитель госдепа сообщил Axios, что США будут "продвигаться вперед в процессе открытия" консульства в Иерусалиме.

Консульство США в Восточном Иерусалиме было объединено с посольством во время президентства Трампа. В декабре 2017 года он заявил о признании США Иерусалима столицей Израиля. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, отвергающую это решение.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы видят Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства. Статус Иерусалима долгое время остается одной из главных проблем, которые необходимо урегулировать при заключении израильско-палестинского мирного соглашения.