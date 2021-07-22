Что случилось этой ночью: четверг, 22 июля

Реакции на соглашение ФРГ и США по "Северному потоку 2", масштабные учения в Таджикистане, закон о коренных народах Украины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Посол РФ в Вашингтоне назвал враждебной тональность соглашения США и ФРГ по "Северному потоку 2". Анатолий Антонов отверг использование Россией энергоресурсов для политического давления, возможность которого упоминается в соглашении. Администрация США в свою очередь намерена продолжить рассматривать возможность новых санкций в связи с "Северным потоком 2".

- Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией после сделки США и ФРГ по "Северному потоку 2". Главы МИД Украины и Польши вместе заявили о кризисе безопасности, военных и политических угрозах, а также об "угрозах в сфере энергетики для Украины и Центральной Европы" из-за прекращения попыток остановить запуск газопровода. Представители США и Украины уже обсудили последствия реализации проекта "Северный поток 2" для энергетической безопасности Украины и региона.

- В Таджикистане по учебной тревоге подняты все подразделения вооруженных сил и силовые структуры - более 230 тыс. человек. Учения прошли на фоне вывода войск США из Афганистана и активизации там движения "Талибан" (запрещен в РФ). При этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая перед личным составом, заявил, что у афганской проблемы нет военного решения, и выход из сложившейся ситуации должен быть найден мирным путем.

- Задержанной в среду участнице Pussy Riot Рите Флорес вменили неповиновение полиции. Ее оставили в ОМВД по району Котловка на ночь до суда.

- Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. К ним отнесены крымские татары, караимы и крымчаки. Законом утверждается право коренных народов на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках украинских законов и конституции, признаются представительные органы коренных народов, а также гарантируется рад других прав.