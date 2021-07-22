Президент Таджикистана отверг военное решение афганской проблемы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что у афганской проблемы нет военного решения, и выход из сложившейся ситуации должен быть найден мирным путем.

"Ситуация в нашей соседней стране - Исламской Республике Афганистан, особенно в северных регионах, граничащих с нашей страной, остается крайне сложной и неопределенной, и их положение ухудшается день ото дня и даже час за часом", - сказал Рахмон, выступая перед личным составом подразделений вооруженных сил и силовых структур страны.

"Пришло время политикам, лидерам всех политических партий и движений, интеллектуалам, высокопоставленным лицам и всему народу этой страны объединиться и спасти свою родину, государство и нацию от нестабильности и распада", - подчеркнул он.

По его словам, афганцы не виноваты в таких трагических событиях.

"Эти деструктивные процессы являются результатом иностранного вмешательства во внутренние дела соседней страны, которое длится более 40 лет", - отметил президент Таджикистана.

Рахмон напомнил, что и народ его страны пережил такую трагедию, "то есть иностранную интервенцию, которая привела к вспышке навязанной гражданской войны в начале 1990-х годов, и ее тяжелые последствия все еще ощущаются".

"В результате войны более 150 тысяч наших граждан погибли, 50 тысяч детей остались сиротами. Учитывая такой горький исторический опыт, мы никогда не будем вмешиваться во внутренние дела наших соседей. Мы также решительно заявляем, что никогда не будем использовать наши Вооруженные силы против соседних стран", - подчеркнул лидер Таджикистана.

"Мы всегда выступаем за мир и стабильность в наших соседних странах, и мы живем с ними в атмосфере мира, стабильности, дружбы и сотрудничества", - заявил Рахмон.

Утром в рамках учений "Граница - 2021" по тревоге были подняты и приведены в полную боевую готовность все подразделения вооруженных сил и силовых структур страны численностью 100 тыс. человек личного состава. В учениях также задействованы более 130 тыс. офицеров и солдат запаса.

В ходе учений в назначенные места передислоцированы 1023 единицы бронетехники, 3167 единиц специальной автомобильной техники, 447 единиц артиллерийских установок, пушек и минометов, 254 единиц средств противовоздушной обороны, 45 единиц самолетов и боевых вертолетов.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.