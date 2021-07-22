В Таджикистане по учебной тревоге подняты все войска и силовые структуры

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Таджикистане в рамках учений по проверке боевой готовности "Граница - 2021" в ночь на четверг были подняты все подразделений вооруженных сил и силовые структуры страны. Учения транслируются в прямом эфире республиканских телеканалов.

Вооруженные силы и силовые структуры были подняты в 2:00 (мск) 22 июля по приказу Верховного главнокомандующего вооруженными силами, президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Накануне об учениях территориальной зоны обороны №3 сообщил председатель Согдийской области Таджикистана, глава территориальной зоны обороны Раджаббой Ахмадзода. По его словам, согласно плану работы Минобороны республики, на 2021 год запланировано проведение учений на территории области, городов и районов с привлечением военнослужащих, а также граждан, находящихся в запасе.

"Целью мероприятий, в первую очередь, является проверка боевой готовности, мобилизации и территориальной обороны, совершенствование опыта личного состава участников, согласованность действий военных структур региона в случае возникновения потенциальных угроз", - говорилось в сообщении пресс-службы главы региона.

"Анализ ситуации в регионе и мире, активизация террористических и экстремистских группировок и других транснациональных преступных групп требует, чтобы каждый достойный солдат и офицер не терял профессиональной бдительности и политической проницательности и честно выполнял свои обязанности по защите священной земли", - заявил Ахмадзода.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").