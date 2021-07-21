Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:34Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины" № 1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов".

Закон определяет, что "коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки".

"Коренной народ Украины - автохтонная этническая громада, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - сказано в документе.

Закон утверждает за коренными народами право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках украинских законов и конституции, а также "коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами". Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Согласно этому документу, коренные народы имеют право на соблюдение возрождения и развития своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановления своей исторической топонимики; сотрудничества с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Кроме того, "коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения".

Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.

Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения "временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя" под общую юрисдикцию Украины).

Украина Владимир Зеленский

Новости

ФРГ назначит спецпосланника на переговоры о транзите газа через Украину

Что произошло за день: среда, 21 июля

Байден 30 августа примет Зеленского в Вашингтоне

Нуланд раскрыла детали соглашения США-ФРГ по "Северному потоку 2"

Нуланд раскрыла детали соглашения США-ФРГ по "Северному потоку 2"

Двое российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Аланье

Ракета "Протон-М" с модулем "Наука" стартовала к МКС

Ракета "Протон-М" с модулем "Наука" стартовала к МКС

Эрдоган заявил, что турки будут добиваться признания Турецкой республики Северного Кипра

Эрдоган заявил, что турки будут добиваться признания Турецкой республики Северного Кипра
Пандемия коронавируса

ВОЗ сочла, что штамм COVID "дельта" вскоре станет доминирующим в мире

Наводнения в китайской провинции Хэнань унесли жизни более 20 человек

Турция не собирается закрывать границы для туристов из-за COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');