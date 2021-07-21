Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины" № 1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с украинским государством. В частности, признаются представительные органы коренных народов".

Закон определяет, что "коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки".

"Коренной народ Украины - автохтонная этническая громада, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - сказано в документе.

Закон утверждает за коренными народами право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках украинских законов и конституции, а также "коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами". Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Согласно этому документу, коренные народы имеют право на соблюдение возрождения и развития своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановления своей исторической топонимики; сотрудничества с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Кроме того, "коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения".

Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.

Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения "временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя" под общую юрисдикцию Украины).