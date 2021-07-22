Около 3 тыс. гастарбайтеров застряли в Абхазии из-за COVID-ограничений в РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Абхазии находится около 3 тысяч гастарбайтеров, которые не могут попасть к себе на родину из-за ограничений, установленных на въезд в Россию из-за пандемии. Об этом сообщил руководитель государственной миграционной службы республики (ГМС) Рамин Габлая.

"По данным миграционной службы республики, в Абхазии пребывает 2908 иностранных граждан, которые лишились возможности возвращения на родину по причине эпидемиологических ограничений, установленных на въезд в Российскую Федерацию в связи с COVID-19", - сказал Габлая на встрече с премьером Абхазии Александром Анквабом.

Он уточнил, что иностранные граждане в основном прибыли в Абхазию из Узбекистана и Таджикистана.

Габлая предложил премьеру рассмотреть вопрос "об определении ограничений на осуществление трудовой деятельности в Абхазии в отношении иностранных граждан с подтвержденным диагнозом гепатита В, С и, особенно, при ВИЧ-инфекции".

Глава миграционной службы считает, что "процедура административного выдворения неисполнима из-за того, что выдворение иностранцев назначается судами в Абхазии только за совершение административных правонарушений".

"Принимая во внимание случаи ухудшения эпидемиологической обстановки в республике, в частности, тенденцию роста распространения коронавирусной инфекции, необходимо ввести процедуру обязательного тестирования трудовых мигрантов, обращающихся в миграционную службу для получения разрешения на работу либо патента, на отсутствие либо наличие COVID-19", - сказал начальник ГМС.