Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:07Заразились
на 25.07В России 6 126 541+24 072В мире 193 730 907+565 285

Что произошло за день: воскресенье, 25 июля

Еще пять медалей в копилке России на Олимпиаде, парад в Петербурге в честь Дня ВМФ, подозреваемый по делу о гибели чиновника в Амурской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За второй день Олимпиады россияне завоевали пять наград. Первое золото сборной принесла Виталина Бацарашкина, занявшая первое место в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебро, фехтовальщицы Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова - серебро и бронзу, лучницы Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова - серебро в командном соревновании.

- Владимир Путин принял военно-морской парад в Петербурге в честь Дня ВМФ. В церемонии участвовали около четырех тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации. Парады также прошли в Петропавловске-Камчатском, во Владивостоке, в Севастополе и в сирийском Тартусе.

- По делу о гибели главы Минсвязи Амурской области задержали 39-летнего мужчину. По версии следствия, между Александром Курдюковым и подозреваемым возник конфликт на турбазе, региональный министр получил травмы и позднее скончался в больнице.

- Глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко умер в воскресенье в возрасте 69 лет. Под его руководством в России начались работы по применению трансплантации костного мозга и была создана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом.

- В России коронавирус выявили еще у 24 072 человек. На Москву пришлись 3 406 новых случаев COVID-19, на Подмосковье - 2 191, на Санкт-Петербург - 1 934. Умерли за сутки 779 человек, выписаны 18 678 пациентов.

- Вертолет НАСА совершил десятый полет на Марсе на рекордной высоте в 12 метров. Аппарат сделал снимки района, который называют "Поднятыми хребтами".

Новости по теме

Новости

Следующий авиасалон МАКС состоится в июле-августе 2023 года

Следующий авиасалон МАКС состоится в июле-августе 2023 года

Расстыковку модуля "Пирс" с МКС перенесли на 26 июля

В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме

В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме

В Сочи после шторма открыли все пляжи

Задержан подозреваемый по делу о гибели главы Минсвязи Приамурья

Умер глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Адмиралтейские верфи спустили на воду траулер "Механик Сизов"

Адмиралтейские верфи спустили на воду траулер "Механик Сизов"

Путин отметил, что у ВМФ России есть всё необходимое для защиты страны

В России зарегистрировали 24 072 новых случая COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали 24 072 новых случая COVID-19 за сутки

Главный военно-морской парад начался в Петербурге

Главный военно-морской парад начался в Петербурге
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');