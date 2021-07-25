Что произошло за день: воскресенье, 25 июля

Еще пять медалей в копилке России на Олимпиаде, парад в Петербурге в честь Дня ВМФ, подозреваемый по делу о гибели чиновника в Амурской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За второй день Олимпиады россияне завоевали пять наград. Первое золото сборной принесла Виталина Бацарашкина, занявшая первое место в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебро, фехтовальщицы Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова - серебро и бронзу, лучницы Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова - серебро в командном соревновании.

- Владимир Путин принял военно-морской парад в Петербурге в честь Дня ВМФ. В церемонии участвовали около четырех тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации. Парады также прошли в Петропавловске-Камчатском, во Владивостоке, в Севастополе и в сирийском Тартусе.

- По делу о гибели главы Минсвязи Амурской области задержали 39-летнего мужчину. По версии следствия, между Александром Курдюковым и подозреваемым возник конфликт на турбазе, региональный министр получил травмы и позднее скончался в больнице.

- Глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко умер в воскресенье в возрасте 69 лет. Под его руководством в России начались работы по применению трансплантации костного мозга и была создана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом.

- В России коронавирус выявили еще у 24 072 человек. На Москву пришлись 3 406 новых случаев COVID-19, на Подмосковье - 2 191, на Санкт-Петербург - 1 934. Умерли за сутки 779 человек, выписаны 18 678 пациентов.

- Вертолет НАСА совершил десятый полет на Марсе на рекордной высоте в 12 метров. Аппарат сделал снимки района, который называют "Поднятыми хребтами".