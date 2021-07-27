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Новые виды клещей впервые нашли у летучих мышей в Белоруссии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Международная группа ученых впервые обнаружила семь новых видов клещей у летучих мышей, которые обитают в Белоруссии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ), сотрудники которого участвовали в исследовании.

Также изучением летучих мышей занимались сотрудники Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по биоресурсам, Мичиганского университета, Тюменского государственного медицинского университета и Тюменского госуниверситета. По словам сотрудницы Биологического института ТГУ Марии Орловой, в Белоруссии обитает почти 20 видов летучих мышей, но информации об изучении их внешних паразитов не было с 1960-х годов.

"Биологи особенно акцентируют внимание на обнаружении аргасового клеща Carios vespertilionis. Эта находка вызывает беспокойство ученых, поскольку с ним ассоциировано много опасных возбудителей - например, риккетсии, эрлихии, боррелии (вызывают болезнь Лайма - ИФ); кроме того, он нападает на человека", - сказала Орлова.

Также среди впервые обнаруженных клещей оказались Spinturnix plecotina - специфичный паразит редкой группы видов летучих мышей - ушанов; Macronyssus corethroproctus - специфичный паразит прудовой ночницы - вида, редкого в Европе и занесенного в Красные книги различных стран; Macronyssus kolenatii - паразит, специфичный для различных видов нетопырей.

Отлов летучих мышей производили в Драгичинском, Дзержинском, Червенском, Несвижском и других районах Белоруссии. После снятия клещей исследователи отпускали рукокрылых.

"Именно паразиты являются переносчиками большого количества возбудителей опасных заболеваний. В некоторых случаях патоген, полученный паразитами от животного, может быть передан человеку. Поэтому постоянный мониторинг рукокрылых важен не только для получения новых фундаментальных научных данных, но и для разработки превентивных мер по защите населения", - отметила Орлова.

Результаты исследования ученые опубликовали в статье "A survey of bat ectoparasitic mites of Belarus" для журнала "International Journal of Acarology".

Белоруссия

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