Во втором туре президентских выборов в Северной Македонии побеждает оппозиция

Действующий президент страны признал поражение

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Действующий президент Северной Македонии социал-демократ Стево Пендаровски признал поражение во втором туре президентских выборов, которые прошли в стране в среду, сообщает македонский телеканал А1.

"Результаты ясны, но моя совесть чиста. По итогам я хочу поздравить победителей и пожелать им успешной работы в ближайшие пять лет", - сказал он, имея в виду конкурента - представительницу оппозиционной правоцентристской Демократической партии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) Гордану Силяновску-Давкову.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, по результатам подсчета 74,89% голосов избирателей Силяновска-Давкова получает 64,70% голосов, в то время как Пендаровски - 29,31%.

По принятому в Северной Македонии законодательству, президентом страны во втором туре может быть избран кандидат, за которого отдали голоса 40 и более процентов избирателей.

Одновременно со вторым туром президентских выборов в Северной Македонии прошли и парламентские выборы, на которых победу одерживают выдвиженцы от коалиции "Твоя Македония", во главе которой также стоит ВМРО-ДПМНЕ. Ожидается, что уже в четверг в стране стартуют переговоры по формированию нового правительства.