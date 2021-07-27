Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:13Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 194 715 112+551 923

Ливни на западе Грузии подтопили Батуми

С последствиями стихии борются и в других регионах страны

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сильные проливные дожди, обрушившиеся во вторник на Аджарию, привели к затоплению улиц и сходу оползней в столице автономии - Батуми, а также в соседних регионах, создав на западе страны серьезные проблемы местным жителям.

Как сообщают грузинские СМИ, водные потоки затопили в Батуми улицы, подвалы и первые этажи домов и магазинов, а также ограничили движение транспорта. Ливень затопил и цокольный этаж недавно открытого здания Батумской республиканской больницы, где принимают и лечат инфицированных коронавирусом больных.

В результате проливных дождей в Батуми и его окрестностях в шести местах образовались оползни.

Самолет, следовавший из Киева в Батуми, из-за непогоды временно приземлился в международном аэропорту Тбилиси.

В городскую Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило более 150 сообщений с просьбой о помощи. По информации местных СМИ, в Батуми ведутся работы по откачке воды из помещений, очищаются дренажные каналы.

С последствиями водной стихии борются и в других регионах Западной Грузии, где сильные дожди создали проблемы в нескольких муниципалитетах региона Самегрело-Земо Сванети. К настоящему времени восстановлено движение на дороге Лентехи-Местиа, где вышедшая из берегов река Цхенисцкали смыла большой участок центральной трассы.

Вышла из берегов и река Ингури, затопившая вместе со штормом на море дороги в центре курортного поселка Анаклии. Обильные осадки и наводнения создали проблемы в селах Зугдидского муниципалитета - Читатскари, Цаиши, Цацхви и Чкадуа, где вода размыла внутренние дороги и затопила дворы жилых домов.

Аналогичная ситуация в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где три села - Дураш, Твиби и Сакдари - пока по-прежнему отрезаны от внешнего мира. По словам главы региона Папуны Маргвелидзе, на месте мобилизована тяжелая техника, которая продолжает работы по восстановлению дороги.

Отрезаны от внешнего мира и жители нескольких сел в Сванетии, где ливневые дожди создали серьезные проблемы высокогорному Местийскому району - там также повреждены дороги, линии электропередачи, затоплены сельскохозяйственные угодья.

На 165-м километре автомобильной дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили река Ингури размыла железобетонный мост, а на 7-м км трассы Алпана-Цагери образовалось земляно-каменное болото, из-за чего на этом участке дороги были запрещены все виды движения.

По прогнозу синоптиков, непогода в Грузии продлится до 29 июля. Ожидаемые сильные дожди, местами с градом, могут еще больше повысить уровень воды в реках Западной Грузии и спровоцировать оползневые процессы в горных районах страны.

Грузия Аджария Батуми

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 июля

В США заявили, что Москва не причастна к кибератакам с территории РФ

В США заявили, что Москва не причастна к кибератакам с территории РФ

РФ передала в ООН свой вариант конвенции по борьбе с киберпреступностью

При взрыве на химическом предприятии в Германии есть погибший

При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди

При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди
Пандемия коронавируса

ВОЗ исключила "российский" штамм COVID-19 из списка для отслеживания

В Германии на химическом предприятии произошел взрыв

В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по COVID

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 194,7 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 27 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');