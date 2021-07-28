МИД Кубы заявил об осаде посольства страны в Вашингтоне

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - МИД Кубы сообщает о продолжающейся осаде посольства страны в Вашингтоне.

"Продолжается осада наших дипломатических миссий, на этот раз в Вашингтоне (округ Колумбия) по периметру нашего посольства", - говорится в твиттере внешнеполитического ведомства Кубы.

На фотографиях, сопровождающих запись, ограждение посольства Кубы в Вашингтоне завешано плакатами и транспарантами.

Prosigue el asedio a nuestras sedes diplomáticas, esta vez en Washington DC, en el perímetro de nuestra Embajada. La misma que sufrió un ataque terrorista en 2020 y sobre lo que aún el gobierno de EEUU guarda silencio.#NoAlTerrorismo#LetCubaLive pic.twitter.com/bxjt42zJ0e — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) July 27, 2021

Отмечается, что данное посольство также "пострадало от теракта в 2020 году, о котором правительство США до сих пор молчит".

Ранее СМИ сообщали о нападении на посольство Кубы в Париже. Тогда атаковавшие посольство с "коктейлями Молотова" нанесли ущерб зданию, никто из сотрудников не пострадал.

Министерство иностранных дел Кубы осудило нападение. Глава МИД Кубы Бруно Родригес возложил ответственность за инцидент на правительство США.

11-12 июля в Гаване и других крупных городах Кубы прошли массовые акции против ухудшения условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

В Гаване заявили, что за организацией этих выступлений стоят США.

В свою очередь, администрация США ввела санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры в рамках "закона Магнитского" из-за подавления протестов в стране. Позже Байден пообещал, что его администрация продолжит вводить санкции против руководителей Кубы.

В понедельник США вместе с группой примерно из 20 других стран опубликовали заявление, в котором осудили арест протестующих на Кубе. В заявлении содержится настоятельный призыв к Гаване "уважать права и свободы кубинского народа". Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Косово, Черногория, Северная Македония, Польша, Южная Корея и Украина также подписали заявление.