В Германии сирийского врача обвинили в пытках и убийстве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Германии Петер Франк обвинил сирийского врача в преступлениях против человечности, сообщает в среду Der Spiegel.

Алаа М. работал в клиниках Гетингена и Бад Вильдунгена. Немецкая прокуратура считает, что мужчина участвовал в пытках людей в сирийском городе Хомс с 2011 по 2012 год, ему вменяют пытки в 18 случаях и убийства.

По информации следователей, мужчина обливал раны пациентов алкоголем и поджигал их, а также убил одного человека, предположительно оппозиционера. Врач отрицает предъявленные обвинения.