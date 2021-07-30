Коронавирусом в мире заразились свыше 196,6 млн человек

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 196 628 018, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 198 944 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 751 029 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 612 120.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 572 344, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 423 217.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 839 369 заболевших, умерли 554 497 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 540,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 887 человек, в Индии - 303, Бразилии - 2 590.