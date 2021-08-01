Белый дом призвал главу Туниса к восстановлению демократии в стране

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - С призывом к президенту Туниса Кайсу Саиду в кратчайшие сроки восстановить демократический режим в стране в телефонной беседе обратился советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщил Белый дом.

"В ходе часовой беседы он выразил решительную поддержку президентом (США Джо - ИФ) Байденом народа Туниса и тунисской демократии, основанной на основных правах, сильных институтах и приверженности верховенству закона. В этом духе призыв был сосредоточен на острой необходимости для тунисских лидеров наметить скорейшее возвращение Туниса на демократический путь", - говорится в сообщении.

Салливан подчеркнул, что в первую очередь необходимо "быстро сформировать новое правительство во главе с работоспособным премьер-министром, чтобы стабилизировать экономику Туниса и противостоять пандемии COVID-19, а также обеспечить своевременное возвращение к работе избранного парламента".

При этом американский чиновник заверил, что "США и другие друзья тунисского народа готовы удвоить наши усилия, чтобы помочь Тунису двигаться к безопасному, процветающему и демократическому будущему".

Ранее МИД РФ в своем заявлении отметил, что Россия рассчитывает, что внутренние противоречия в Тунисе будут урегулированы в правовом поле.

"Исходим из того, что внутренние противоречия в Тунисе будут урегулированы исключительно в правовом поле. Рассчитываем, что и впредь российско-тунисские дружественные отношения и многоплановое сотрудничество будут поступательно развиваться на благо народов наших стран", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник текущей недели на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Внутриполитическая ситуация в Тунисе в последние дни обострилась. 25 июля президент страны Кайс Саид отправил в отставку премьер-министра Хишама аль-Мешиши и приостановил работу парламента. Вся исполнительная власть временно сосредоточена в руках главы государства. Исламистская "Ан-Нахда", крупнейшая партия Туниса, расценила события в стране как госпереворот и пообещала, что ее сторонники и народ защитят завоевания революции 2010-2011 годов, которая завершилась отставкой президента Зин эль-Абидина Бен Али.