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Молдавия запустила процедуру отзыва посла в РФ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии подготовило проект постановления правительства об отзыве посла республики в России Владимира Головатюка в связи с сексуальным скандалом, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИДЕИ Даниеэль Водэ.

"В соответствии с процедурой, установленной законом "О дипломатической службе", министр иностранных дел и европейской интеграции направляет предложение об отзыве послов правительству. Затем правительство предлагает президенту отозвать главу дипломатической миссии. В этих условиях МИДЕИ подготовило проект решения правительства об отзыве посла Владимира Головатюка. Решение рассмотрят на следующем заседании правительства", - сказал Водэ.

Предполагается, что новый состав правительства Молдавии будет утвержден в четверг, а первое заседание нового правительства состоится в пятницу.

Как сообщалось, Головатюк был отозван МИДЕИ для консультаций после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах к сотруднице дипмиссии. Согласно информации, Головатюк заманил сотрудницу посольства в свою служебную квартиру, которая находится в здании посольства на Кузнецком мосту в Москве, где стал ее домогаться.

О сексуальном скандале стало известно на прошлой неделе, хотя происшествие имело место еще 9 июля. Молдавские СМИ сообщили, что Головатюк срочно вылетел в Молдавию, чтобы "избежать разбирательств с российскими правоохранительными органами, поскольку пострадавшая обратилась в российскую полицию".

Указ о назначении Головатюка послом в Российской Федерации был подписан в конце декабря бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в срочном порядке поменял посла уже после истечения своего мандата и после поражения на президентских выборах.

Бывший посол Андрей Негуца был отозван с должности. Официальная причина – скандал с микроавтобусом посольства Молдавии в РФ, который в начале декабря был задержан молдавскими таможенниками на молдавско-украинской таможне с грузом анаболиков, которые перевозились из Молдавии в России. Неофициальная причина смены посла состоит в том, что действующий президент Молдавии Игорь Додон настоял на смене посла в связи с тем, что Негуца плохо организовал выборы президента Молдавии на избирательных участках в России.

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