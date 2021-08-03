Китайская Tencent ограничит длительность игровой сессии для несовершеннолетних

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd объявил, что ограничит длительность игровой сессии для несовершеннолетних пользователей, после публикации в государственном издании статьи с критикой онлайн-игр.

Tencent заявила, что решение о введении новых ограничений принято в связи с тем, что "соответствующие ведомства" требуют от разработчиков видеоигр проявить "социальную ответственность" и усилить защиту подростков.

На первом этапе вводимые ограничения коснутся только Honor of Kings, флагманской игры Tencent. Время, которое несовершеннолетние пользователи смогут проводить в игре в обычные дни, будет сокращено до 1 часа с 1,5 часов, в праздники – до 2 часов с 3 часов.

Tencent закроет функцию встроенных покупок в игре для детей младше 12 лет, а также будет строже пресекать использование взрослых аккаунтов несовершеннолетними.

Кроме того, компания внесла ряд предложений для всей игровой отрасли КНР, в том числе, по усилению мер борьбы с игровой зависимостью, а также призвала рассмотреть возможность полного запрета на использование видеоигр для детей младше 12 лет, пишет газета Financial Times.

Выручка Tencent от игрового бизнеса в первом квартале текущего года составила 39,1 млрд юаней ($6 млрд), что соответствует примерно 30% всей выручки компании.

В статье, опубликованной во вторник газетой Economic Information Daily, онлайн-игры названы "ядом для ума", а также отмечается, что чрезмерная увлеченность детей видеоиграми ведет к различным заболеваниям. Кроме того, в статье приводятся доводы экспертов, выступающих за более жесткое регулирование сектора.

"Общество пришло к пониманию вреда, причиняемого онлайн-играми, которые часто называют "ядом для ума" или "электронными наркотиками", - говорится в статье. - Игровая зависимость растет, что сказывается на учебе детей и вызывает психические расстройства".

Такая публикация в государственном издании была воспринята экспертами как сигнал о том, что Пекин намерен усилить давление на сектор. Акции Tencent во вторник подешевели на 6,1%, с начала текущего года их стоимость упала на 21%.