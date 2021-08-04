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Британский чиновник, потерявший документы Минобороны, претендовал на пост в НАТО

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Высокопоставленный государственный служащий, который потерял 50 страниц секретных документов министерства обороны Великобритании, был в очереди на пост постоянного представителя Великобритании в НАТО, сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, чиновником, потерявшим секретные документы, позже обнаруженные на автобусной остановке в английском графстве Кент, является Ангус Лэпсли. Во время инцидента он как раз претендовал на место постпреда Великобритании в НАТО. Теперь назначение Лэпсли маловероятно.

Отмечается, что после происшествия Лэпсли был временно переведен из министерства обороны в министерство иностранных дел. Окончательное решение о наказании Лэпсли не принято, что вызывает недовольство некоторых чиновников в органах безопасности и правительстве.

Как сообщает издание, наиболее вероятным наказанием, с которым столкнется государственный служащий, будет дальнейшее приостановление его допуска к секретным материалам, которое, скорее всего, продлится месяцы.

"Соответствующее лицо было отстранено от секретной работы, и его допуск к секретной информации уже был приостановлен до принятия окончательного решения", - заявили газете в МИД.

На прошлой неделе министерство обороны Великобритании сообщило в письменном заявлении парламенту, что не было обнаружено "никаких доказательств шпионажа" в действиях Лэпсли и все секретные материалы были восстановлены.

Газета отмечает, что Лэпсли - уважаемый чиновник с многолетним стажем, который впервые стал государственным служащим в 1991 году. Он работал личным секретарем премьер-министра Тони Блэра, а затем перешел на службу в МИД.

Он регулярно участвует в экспертных дискуссиях аналитических центров по вопросам обороны и внешней политики.

27 июня британская BBC сообщила, что прохожий обнаружил на автобусной остановке в английском графстве Кент секретные документы министерства обороны Великобритании, в частности - о передвижениях в Черном море эсминца Defender.

Defender Великобритания Ангус Лэпсли

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