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Власти Белоруссии наметили углубление интеграции с Россией до 2025 года

Минск также нацелен укреплять стратегическое партнерство с Китаем

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Главным вектором политики Белоруссии на 2021-2025 годы станет углубление двусторонней интеграции с Россией в рамках Союзного государства, следует из утвержденной президентом Александром Лукашенко программы социально-экономического развития республики. Программа опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

"Политика государства будет нацелена на развитие взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, укрепление стратегического партнерства с КНР, расширение внешнеэкономических связей с другими государствами. Главный вектор - углубление двусторонней интеграции с Российской Федерацией в рамках Союзного государства с соблюдением национальных интересов", - говорится в документе.

Основными критериями интеграции с Россией в программе названы обеспечение равных условий хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в госзакупках, использования финансовых инструментов.

Белоруссия также нацелена на создание полноформатного экономического союза в ЕАЭС, обеспечивающего свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы без барьеров, изъятий и ограничений.

"Главная цель развития страны на 2021-2025 годы - обеспечение стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека", - отмечается в документе.

Белоруссия Союзное государство Китай ЕАЭС Александр Лукашенко

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