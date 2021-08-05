Таиланд запретил солнцезащитные средства, которые убивают кораллы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Таиланд запретил солнцезащитные средства, которые содержат губительные для кораллов вещества, для использования во всех морских национальных парках.

За нарушение грозит штраф размером до 100 тыс. бат (220 тыс. руб.).

Под запрет попадают кремы и лосьоны, содержащие оксибензон, октиноксат, энзакамен (4-метилбензилиденкамфора) и бутилпарабен.

Как сообщает "Би-би-си", власти страны опасаются, что используемые туристами средства вредят медленно растущим кораллам. По данным тайских служб, традиционно используемые в солнцезащитных кремах и лосьонах ингредиенты разрушают личинки коралловых полипов, мешают процессу их размножения, приводит к обесцвечиванию коралловых рифов.

Отмечается, что пока неизвестно, как именно новый запрет будет воплощен в жизнь.

Ранее похожие меры были введены на Гавайях и на островном государстве Палау.