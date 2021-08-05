Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 193 983+628 145
Бокс08:00Мужчины, Финал  Россия СШАПодробнееБокс08:00Мужчины, 1/2 Финала  РоссияПодробнее

Таиланд запретил солнцезащитные средства, которые убивают кораллы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Таиланд запретил солнцезащитные средства, которые содержат губительные для кораллов вещества, для использования во всех морских национальных парках.

За нарушение грозит штраф размером до 100 тыс. бат (220 тыс. руб.).

Под запрет попадают кремы и лосьоны, содержащие оксибензон, октиноксат, энзакамен (4-метилбензилиденкамфора) и бутилпарабен.

Как сообщает "Би-би-си", власти страны опасаются, что используемые туристами средства вредят медленно растущим кораллам. По данным тайских служб, традиционно используемые в солнцезащитных кремах и лосьонах ингредиенты разрушают личинки коралловых полипов, мешают процессу их размножения, приводит к обесцвечиванию коралловых рифов.

Отмечается, что пока неизвестно, как именно новый запрет будет воплощен в жизнь.

Ранее похожие меры были введены на Гавайях и на островном государстве Палау.

Таиланд

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 5 августа

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

США ввели визовые ограничения для чиновников трех стран

Пандемия коронавируса

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных

Пентагон может ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для военных

ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана в ответ на выпущенные ракеты

Пандемия коронавируса

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 млн
Пандемия коронавируса

Комбинация "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами показала высокий профиль безопасности

Комбинация "Спутника Лайт" с зарубежными вакцинами показала высокий профиль безопасности

Что произошло за день: среда, 4 августа

В Чехии три человека погибли при столкновении поездов

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой

Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');