Граждан РФ в Японии предупредили о готовящихся антироссийских акциях

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Полиция Японии проинформировала о готовящихся антироссийских протестных акциях, сообщили в дипмиссии РФ в пятницу.

"Представители полиции Японии информировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 9 августа в районе посольства России в Японии, торгпредства России в Японии, генконсульств России в Саппоро, Осаке и Ниигате серии антироссийских протестных акций", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Отмечается, что протесты приурочены к 76-летию вступления Советского Союза в войну с милитаристской Японией.

Дипломаты призвали находящихся в Японии россиян проявлять повышенную бдительность и осторожность в целях исключения возможных нежелательных инцидентов.