В Афганистане из-за подрыва машины на мине погибли 12 членов одной семьи

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На востоке Афганистана на мине подорвался микроавтобус, погибли двенадцать членов одной семьи, сообщило в воскресенье национальное информационное агентство "Бохтар".

Отмечается, что трагедия произошла накануне поздно вечером.

Как сообщает агентство со ссылкой на сотрудника службы безопасности региона, среди погибших есть дети. Еще двое человек получили ранения. Машина подорвалась на придорожной мине на территории уезда Сайед Карам в восточной провинции Пактия.