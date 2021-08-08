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Вице-президентом Ирана стал находящийся под санкциями США Мохаммад Мохбер

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси, инаугурация которого состоялась на этой неделе, в воскресенье назначил первым вице-президентом Мохаммада Мохбера, сообщает иранское агентство Mehr.

Кроме того, руководителем администрации президента стал Голям Хосейн Исмаили.

Западные СМИ отмечают, что до этого назначения Мохбер руководил фондом Setad. Как сам Мохбер, так и фонд находятся с 2019 года под санкциями Минфина США. В Вашингтоне в тот период следовали политике оказания максимального давления на Тегеран. Фонд же, по данным Вашингтона, "имел долю в почти всех секторах иранской экономики, в частности, в таких сферах, как энергетика, телекоммуникации, финансы".

Исмаили находится под санкциями ЕС: в Брюсселе его считают ответственным за нарушения прав человека при руководстве иранскими тюрьмами.

Ожидается, что в ближайшие дни Раиси передаст в парламент состав своего правительства.

Иран

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