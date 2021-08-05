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В Иране пройдет инаугурация президента Ибрахима Раиси

Россию будет представлять Володин

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В меджлисе (парламенте) Ирана в четверг пройдет церемония инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси, на мероприятие прибудут более 100 представителей 73 государств, сообщают иранские СМИ.

Как ожидается, церемония начнется в 17:00 по местному времени (15:30 мск).

Представитель президиума меджлиса Ирана Незам ад-Дин Мусави заявил, что на инаугурации будут присутствовать более 115 официальных лиц из 73 стран. Он отметил, что на церемонию, в частности, прибудут 10 президентов, 20 спикеров парламентов, 11 глав МИД, 10 посланников президентов, министров, а также парламентские делегации. Россию будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщили в пресс-службе Думы. Он примет участие в церемонии вступления в должность президента Ирана по поручению президента РФ. По данным телеканала Press TV, на мероприятие также прибудут представители Таджикистана, Узбекистана, Нигера, Танзании, Пакистана, Южной Кореи и других государств.

Кроме того, мероприятие посетят главы и представители 11 международных и региональных организаций, представитель генсека ООН, а также официальные лица из Европейского союза, Евразийского экономического союза, Межпарламентского союза. Как сообщил представитель президиума меджлиса, в связи с большим количеством иностранных гостей и ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19 церемонию инаугурации посетят меньше представителей Ирана. Для освещения мероприятия пригласили 170 внутренних и зарубежных журналистов.

3 августа руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи вручил Раиси президентский мандат и утвердил его на этом посту. Так состоялась церемония "танфиз" (перс. "утверждение").

"Я поддерживаю победу опытного, неутомимого, компетентного, популярного ученого хутжат аль-ислама (один из высших шиитских религиозных титулов - ИФ) Сейеда Ибрахима Раиси, и назначаю его президентом Исламской Республики Иран", - говорилось в тексте декрета Хаменеи, опубликованного на его сайте.

По данным Tehran Times, церемония утверждения Раиси состоялась при соблюдении строгих протоколов в сфере здравоохранения.

Президентские выборы, победу на которых одержал Раиси, состоялись в Иране 18 июня. Раиси находится под американскими санкциями, в частности, за предполагаемое участие в преследовании и казнях политзаключённых в 1980-х годах. Политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и собрать "народное правительство ради сильного Ирана". В 2017 году он уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани. Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников, но теперь он не возражает против продолжения переговоров в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Иран Ибрахим Раиси

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